L’ART DES PAPEROLLES 1 rue Paul Doumer Remiremont, 25 octobre 2023, Remiremont.

Remiremont,Vosges

En famille,

Dès 5 ans

Un moment privilégié en famille au musée.

Découverte des paperolles lors d’une courte visite de nos collections et création artistique pour s’initier à l’art du papier roulé.

Sur réservations. Tout public

Mercredi 2023-10-25 14:30:00 fin : 2023-10-25 16:00:00. 4 EUR.

1 rue Paul Doumer

Remiremont 88200 Vosges Grand Est



For the whole family,

From age 5

A special family moment at the museum.

Discover paperolles during a short tour of our collections, and create your own artistic creations to learn the art of rolled paper.

Reservations required

Para toda la familia,

A partir de 5 años

Un momento especial en familia en el museo.

Descubre los paperolles durante un breve recorrido por nuestras colecciones, y crea tus propias creaciones artísticas para aprender el arte del papel enrollado.

Reserva obligatoria

In der Familie,

Ab 5 Jahren

Ein besonderer Moment für die Familie im Museum.

Entdeckung der Paperolles bei einem kurzen Besuch unserer Sammlungen und künstlerisches Schaffen, um sich in die Kunst der Papierrolle einzuführen.

Auf Reservierung

