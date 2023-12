8E NUITS DE LA LECTURE À LA BIBLIOTHÈQUE DE GRENADE : « ENQUÊTES ET ESCAPE GAMES » 1 rue Paul Bert Grenade, 20 janvier 2024 07:00, Grenade.

Grenade,Haute-Garonne

Pour cette 8ème édition des « Nuits de la Lecture » (évènement national sous l’impulsion du ministère de la culture), la bibliothèque municipale de Grenade propose des « Escape Games » toute la journée (sur inscription), en partenariat avec l’association Délires d’Encres !.

2024-01-20 fin : 2024-01-20

1 rue Paul Bert BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY

Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie



For this 8th edition of the « Nuits de la Lecture » (a national event promoted by the French Ministry of Culture), the Grenade municipal library is offering « Escape Games » all day long (registration required), in partnership with the Délires d?Encres association!

Para esta 8ª edición de las « Nuits de la Lecture » (evento nacional organizado por el Ministerio de Cultura), la biblioteca municipal de Granada propone durante todo el día (previa inscripción) « Juegos de evasión », ¡en colaboración con la asociación Délires d’Encres!

Ausgabe der « Nuits de la Lecture » (Lesenächte) (eine nationale Veranstaltung auf Anregung des Kulturministeriums) bietet die Stadtbibliothek von Granada den ganzen Tag über « Escape Games » an (Anmeldung erforderlich), in Zusammenarbeit mit dem Verein Délires d’Encres!

