Qui veut aider le Père Noël ? 1 Rue Paul Baudouin Rouen, 25 novembre 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Au secours, le Père Noël doit livrer ses cadeaux, et cette année pour y arriver, il a besoin de toi !

Il a perdu tout ce qui fait la magie de Noël : rennes, lutins, sapins, traineaux…

Il doit vite reconstituer une équipe et il a besoin de toi.

Viens donc voir ce spectacle 100 % improvisé où tu deviendras le partenaire du Père Noël pour enfin sauver ce moment magique..

2023-11-25 14:45:00 fin : 2023-11-25 16:15:00. .

Santa needs to deliver his presents, and this year he needs your help!

He’s lost everything that makes Christmas magical: reindeer, elves, fir trees, sleighs…

He’s got to put a team back together, and he needs your help.

Come and see this 100% improvised show where you’ll become Santa’s partner and save this magical moment.

Papá Noel tiene que entregar sus regalos, ¡y este año necesita tu ayuda para hacerlo!

Ha perdido todo lo que hace mágica la Navidad: renos, elfos, árboles de Navidad, trineos…

Tiene que volver a formar un equipo rápidamente, y necesita tu ayuda.

Ven a ver este espectáculo 100% improvisado en el que te convertirás en el compañero de Papá Noel para salvar este momento mágico.

Hilfe, der Weihnachtsmann muss seine Geschenke ausliefern, und um das zu schaffen, braucht er dieses Jahr deine Hilfe!

Er hat alles verloren, was den Zauber von Weihnachten ausmacht: Rentiere, Wichtel, Tannenbäume, Schlitten…

Er muss schnell wieder ein Team zusammenstellen und braucht deine Hilfe.

Komm also zu dieser 100 % improvisierten Show, in der du zum Partner des Weihnachtsmanns wirst, um endlich diesen magischen Moment zu retten.

