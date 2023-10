One man show de OMAR « Tout m’dégoute » 1 Rue Paul Baudouin Rouen, 25 novembre 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

« Tout m’dégoute et encore plus les gens qui font des résumés ! »

Venez rire d’un adolescent devenu adulte depuis peu… avec toutes ces nouvelles responsabilités qui le dégoutent….

2023-11-25 16:45:00 fin : 2023-11-25 18:15:00. .

1 Rue Paul Baudouin

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



« I’m disgusted by everything, and even more so by people who do summaries! »

Come and laugh at a teenager who has recently become an adult… with all these new responsibilities that disgust him…

« ¡Me da asco todo, y más aún la gente que hace resúmenes! »

Ven a reírte de un adolescente recién convertido en adulto… con todas esas nuevas responsabilidades que le dan asco…

« Alles ekelt mich an und noch mehr die Leute, die Zusammenfassungen machen! »

Kommen Sie und lachen Sie über einen Teenager, der vor kurzem erwachsen geworden ist… mit all den neuen Verantwortlichkeiten, die ihn anekeln…

