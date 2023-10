Le Bonnet d’Âne : spectacle d’improvisation 1 Rue Paul Baudouin Rouen, 11 novembre 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Dans ce spectacle 100% improvisé, Youssef Le Daron revêt le costume de professeur pour renforcer vos savoirs et surtout vos zygomatiques

Toutes les matières y passent… comme beaucoup des spectateurs !

Et parmi ceux-là, un seul aura l’honneur d’être coiffé du bonnet d’âne. Parce que ne pas se prendre au sérieux, c’est justement sérieux !

Fini l’école buissonnière, venez vous tester autour du rire..

2023-11-11 16:45:00 fin : 2023-11-11 18:15:00. .

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



In this 100% improvised show, Youssef Le Daron takes on the role of teacher to reinforce your knowledge and, above all, your zygomatic muscles

All subjects are covered… as are many of the spectators!

And only one of them will have the honor of wearing the dunce cap. Because not taking yourself too seriously is serious business!

Forget truancy, come and test your laughter.

En este espectáculo 100% improvisado, Youssef Le Daron asume el papel de profesor para reforzar sus conocimientos y, sobre todo, sus músculos cigomáticos

Se tratan todos los temas… ¡al igual que muchos de los miembros del público!

Y sólo uno de ellos tendrá el honor de llevar el gorro de zopenco. Porque no tomarse demasiado en serio es cosa seria

Se acabó el absentismo escolar, venga a poner a prueba su risa.

In dieser zu 100% improvisierten Show schlüpft Youssef Le Daron in das Kostüm eines Lehrers, um Ihr Wissen und vor allem Ihr Zygomatika zu stärken

Alle Fächer kommen vor… wie auch viele der Zuschauer!

Und unter diesen wird nur einer die Ehre haben, die Eselsmütze aufgesetzt zu bekommen. Denn sich selbst nicht ernst zu nehmen, ist genau das: ernst!

Schluss mit der Schulschwänzerei, kommen Sie und testen Sie sich rund um das Lachen.

