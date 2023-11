Un français parfait ou presque : comédie 1 Rue Paul Baudouin Rouen, 11 novembre 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

C’est dire si ça va chambouler les habitudes de Maité et Youssef, aussi bien dans leur couple que vis-à-vis du monde extérieur. Autant avant les voyages, la gastronomie et la danse les unissaient, autant maintenant les mesures nouvelles du gouvernement les mettent à l’épreuve dans des situations cocasses au possible.

Dans cette comédie, rien n’est laissé au hasard, toutes les situations vous feront pleurer de rire !.

2023-11-11 20:45:00 fin : 2023-11-11 22:15:00. .

1 Rue Paul Baudouin

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



This is going to turn Maité and Youssef’s habits upside down, both as a couple and in relation to the outside world. While travel, gastronomy and dancing used to unite them, now the government’s new measures are putting them to the test in the most comical of situations.

In this comedy, nothing is left to chance, and every situation will have you crying with laughter!

Va a poner patas arriba los hábitos de Maité y Youssef, tanto como pareja como en relación con el mundo exterior. Viajar, comer y bailar solían unirles, pero ahora las nuevas medidas del Gobierno les ponen a prueba en situaciones desternillantes.

En esta comedia, nada se deja al azar, ¡y cada situación te hará llorar de risa!

Das bedeutet, dass es die Gewohnheiten von Maité und Youssef sowohl in ihrer Ehe als auch in Bezug auf die Außenwelt durcheinanderbringen wird. So sehr sie früher Reisen, Essen und Tanzen verband, so sehr stellen sie nun die neuen Maßnahmen der Regierung in höchst komischen Situationen auf die Probe.

In dieser Komödie wird nichts dem Zufall überlassen, jede Situation wird Sie vor Lachen weinen lassen!

Mise à jour le 2023-10-25 par Normandie Tourisme / Attitude Manche