SO ‘n’ KO FUSION 90’s EN LIVE 1 Rue Paul Baudouin Rouen, 6 octobre 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Venez découvrir SO’n’KO, un groupe de compositions originales influencée par la fusion des années 90 américaine funk rock rap

La formation issue de la région rouennaise distillera des chansons énergiques en français et en anglais.

Jouer dans un théâtre sera une première pour les musiciens, et une manière atypique d’investir les lieux.

Buvette prévue sur place.

2023-10-06 20:30:00 fin : 2023-10-06 23:00:00. .

1 Rue Paul Baudouin

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



Come and discover SO’n’KO, a group of original compositions influenced by 90s American funk rock rap fusion

The band from the Rouen region will be distilling energetic songs in French and English.

Playing in a theater will be a first for the musicians, and an atypical way of taking over the venue.

Refreshment bar on site

Venga a descubrir SO’n’KO, un grupo de composiciones originales influenciadas por la fusión funk rock rap americana de los años 90

Esta banda de la región de Rouen destilará enérgicas canciones en francés e inglés.

Tocar en un teatro será la primera vez para los músicos, y una forma inusual de hacerse con el recinto.

Refrescos disponibles in situ

Entdecken Sie SO’n’KO, eine Gruppe mit Originalkompositionen, die von der Fusion der amerikanischen 90er Jahre Funk Rock Rap beeinflusst sind

Die Band aus der Region Rouen wird energiegeladene Songs auf Französisch und Englisch vortragen.

In einem Theater zu spielen ist für die Musiker eine Premiere und eine atypische Art, die Räumlichkeiten zu bespielen.

Getränke vor Ort

