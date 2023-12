Concert : Musique urbaine – Gatha + Lotti 1 Rue Oscar Commettant Montivilliers, 23 mars 2024, Montivilliers.

Montivilliers Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:30:00

fin : 2024-03-23

Gatha :

C’est dans l’écrin d’une pop dense et lascive, en français dans le texte, que Gatha, chanteuse et violoncelliste de formation classique, autrice compositrice et productrice, a trouvé sa voix. Portée depuis toujours par ses goûts électriques ( Sia, Mia, Alicia Keys, le hip-hop des années 90/00… ), c’est en samplant les disques de son enfance et son violoncelle, intégrant également la technique du looping, que Gatha découvre les musiques actuelles et la production. Ses textes abordent des thématiques très contemporaines, comme l’émancipation sociale, le rapport à la productivité, au temps, à l’espace et à l’argent, la combativité et le féminisme.

Lotti :

Lotti construit un hip-hop alternatif naviguant entre R&B et pop urbaine.

Ses textes forts et sensibles, entre rap et chant, racontent les joies et les incertitudes de l’amour et du quotidien. Ses instrumentales aux accents néo-soul se mêlent à des rythmiques hip-hop pour créer cet univers mélancolique et intimiste qui la caractérise. Sur scène, Lotti est accompagnée du Lù (productrice et musicienne).

Tout public.

Sur réservation..

1 Rue Oscar Commettant Salle Michel Vallery

Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2023-12-12 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie