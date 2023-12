Humour : Dom Juan… et les clowns 1 Rue Oscar Commettant Montivilliers Catégories d’Évènement: Montivilliers

Seine-Maritime Humour : Dom Juan… et les clowns 1 Rue Oscar Commettant Montivilliers, 19 mars 2024, Montivilliers. Montivilliers Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-19 20:30:00

fin : 2024-03-19 Irina Brook signe ici la mise en scène du Dom Juan de Molière… en version clown ! ( à partir d’un premier travail de Mario Gonzalez, spécialiste du masque et de la commedia dell’arte ). Indifférents au conformisme, ce Don Juan interprétés par des clowns franchit les limites sans rien prendre au sérieux. En véritable héros moderne, dans ce spectacle, Dom Juan préfère dîner avec la mort que rentrer dans le costume trop étroit des conventions. Quand à Dona Elvire, si excessive dans son désir de reconnaissance, on rit de son malheur pour ne pas en pleurer. Sganarelle, valet fidèle et homme d’esprit, devient le clown attachant qui concentre toute l’humanité de la pièce. Une farce tragique, savoureuse, incroyablement actuelle qui, par son burlesque, souligne combien le Dom Juan est une pièce sur la liberté. Tout public, à partir de 10 ans – Durée : 1h20.

Sur réservation..

1 Rue Oscar Commettant Salle Michel Vallery

Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie

