Humour : Une nuit avec Laura Domenge 1 Rue Oscar Commettant Montivilliers, 7 mars 2024, Montivilliers.

Montivilliers Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 20:30:00

fin : 2024-03-07

Laura Domenge vous invite à passer la nuit avec elle, à entendre les élucubrations nocturnes et la vie de cette jeune insomniaque féministe écolo hyper potentiel et haut sensible ou l’inverse… Elle ne sait plus, elle n’a dormi que trois heures…

Laura se joue des codes du stand up du one woman show du music hall et d’elle même pour proposer un spectacle, notre plus belle insomnie.

Tout public, à partir de 10 ans – Durée : 1h20.

Sur réservation..

Laura Domenge vous invite à passer la nuit avec elle, à entendre les élucubrations nocturnes et la vie de cette jeune insomniaque féministe écolo hyper potentiel et haut sensible ou l’inverse… Elle ne sait plus, elle n’a dormi que trois heures…

Laura se joue des codes du stand up du one woman show du music hall et d’elle même pour proposer un spectacle, notre plus belle insomnie.

Tout public, à partir de 10 ans – Durée : 1h20.

Sur réservation.

Laura Domenge vous invite à passer la nuit avec elle, à entendre les élucubrations nocturnes et la vie de cette jeune insomniaque féministe écolo hyper potentiel et haut sensible ou l’inverse… Elle ne sait plus, elle n’a dormi que trois heures…

Laura se joue des codes du stand up du one woman show du music hall et d’elle même pour proposer un spectacle, notre plus belle insomnie.

Tout public, à partir de 10 ans – Durée : 1h20.

Sur réservation.

.

1 Rue Oscar Commettant Salle Michel Vallery

Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2023-12-12 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie