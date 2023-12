Ciné-concert : The gearing machine 1 Rue Oscar Commettant Montivilliers, 24 février 2024, Montivilliers.

Montivilliers Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 20:30:00

fin : 2024-02-24

Vous êtes-vous déjà posé la question : et si la vie n’était qu’un jeu ? Un jeu d’échanges ? De rencontres ou de partages ? Et si l’autre côté était un vaste terrain de jeux ? Des jeux mêlant lieux et époques, au-delà de l’espace et du temps… Et si le nombre de parties était limité avec la machine aux Engrenages ? Songez alors à toutes les vies que vous auriez déjà incarnées ! Songez à toutes celles que vous pourriez encore incarner !

Vous voulez savoir ?

Là-bas, au-delà du monde, avec malice et impatience, toutes les créatures qui ne vivent plus se retrouvent lors d’étranges fêtes. Là-bas, au-delà du temps avec patience ou indifférence, vous attend La Machine aux Engrenages… Alors suivez nous de l’autre côté, embarquez avec nous pour un conte musical, nous partons explorer La Machine aux Engrenages – The Gearing Machine.

Tout public.

Sur réservation..

1 Rue Oscar Commettant Salle Michel Vallery

Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie



