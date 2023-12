Humour : Le 6ème jour 1 Rue Oscar Commettant Montivilliers Catégories d’Évènement: Montivilliers

Seine-Maritime Humour : Le 6ème jour 1 Rue Oscar Commettant Montivilliers, 17 février 2024, Montivilliers. Montivilliers Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 20:30:00

fin : 2024-02-17 1995. Arletti veut entrer en contact avec les hommes, elle rôde autour des lieux publics, elle s’approche des pelouses des facultés, parce qu’elle aime l’atmosphère qui s’en dégage ; elle vole un cartable à un conférencier fatigué qui s’est endormi au pied d’un arbre en attendant l’heure de sa conférence sur la Genèse, et entre dans la salle à sa place. Le clown entre dans la lumière. Il porte en lui un désir, il est une poésie sur pattes. En s’appliquant à vivre devant nous, Arletti tente de comprendre comment en ce sixième jour l’aventure de l’homme a commencé. Écriture, scénographie et mise en scène par François Cervantes et Catherine Germain. Tout public – Durée : 1h.

Sur réservation..

1995. Arletti veut entrer en contact avec les hommes, elle rôde autour des lieux publics, elle s’approche des pelouses des facultés, parce qu’elle aime l’atmosphère qui s’en dégage ; elle vole un cartable à un conférencier fatigué qui s’est endormi au pied d’un arbre en attendant l’heure de sa conférence sur la Genèse, et entre dans la salle à sa place. Le clown entre dans la lumière. Il porte en lui un désir, il est une poésie sur pattes. En s’appliquant à vivre devant nous, Arletti tente de comprendre comment en ce sixième jour l’aventure de l’homme a commencé. Écriture, scénographie et mise en scène par François Cervantes et Catherine Germain. Tout public – Durée : 1h.

Sur réservation.

1995. Arletti veut entrer en contact avec les hommes, elle rôde autour des lieux publics, elle s’approche des pelouses des facultés, parce qu’elle aime l’atmosphère qui s’en dégage ; elle vole un cartable à un conférencier fatigué qui s’est endormi au pied d’un arbre en attendant l’heure de sa conférence sur la Genèse, et entre dans la salle à sa place. Le clown entre dans la lumière. Il porte en lui un désir, il est une poésie sur pattes. En s’appliquant à vivre devant nous, Arletti tente de comprendre comment en ce sixième jour l’aventure de l’homme a commencé. Écriture, scénographie et mise en scène par François Cervantes et Catherine Germain. Tout public – Durée : 1h.

Sur réservation. .

1 Rue Oscar Commettant Salle Michel Vallery

Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie

Mise à jour le 2023-12-12 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie Détails Catégories d’Évènement: Montivilliers, Seine-Maritime Autres Code postal 76290 Lieu 1 Rue Oscar Commettant Adresse 1 Rue Oscar Commettant Salle Michel Vallery Ville Montivilliers Departement Seine-Maritime Lieu Ville 1 Rue Oscar Commettant Montivilliers Latitude 49.5442568 Longitude 0.19468836 latitude longitude 49.5442568;0.19468836

1 Rue Oscar Commettant Montivilliers Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montivilliers/