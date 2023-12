Spectacle jeune public : Wukula 1 Rue Oscar Commettant Montivilliers, 19 janvier 2024, Montivilliers.

Montivilliers Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 18:00:00

fin : 2024-01-19

Wukula propose un moment de partage musical et de danse autour de chants originaux et traditionnels composés par Kevin Mfinka et arrangés par Pierre Richer.

Le spectacle nous emmène dans un univers inspiré de l’Afrique, peuple de petits poussins, de crocodiles, papillons et jeunes enfants, à travers l’histoire du jeune Malumbi de sa naissance à sa vie de jeune adulte aux alentours de son village.

Tout public, à partir de 3 ans.

Gratuit, sur réservation..

1 Rue Oscar Commettant Salle Michel Vallery

Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2023-12-12 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie