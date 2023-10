Les Rencontres théâtrales de La Maison des Arts 1 Rue Oscar Commettant Montivilliers, 13 décembre 2023, Montivilliers.

Montivilliers,Seine-Maritime

Au cours d’une soirée, les élèves de l’école de théâtre de Montivilliers vous invitent à partager un moment convivial rythmé par le rire te la bonne humeur. Les saynètes et sketches s’entrainent en solo, en duo et parfois tous ensemble.

Un spectacle original qui mélange plaisir des mots et humour bon enfant. Aucun artifice, ni décor, ni costume dans ce spectacle, la seule prétention est de faire rire et sourire. Venez nombreux en famille ou entre amis !

Mercredi 13 décembre, à 20h.

Salle Michel Vallery / Placement libre – Assis.

2023-12-13 20:00:00 fin : 2023-12-13 . .

1 Rue Oscar Commettant Salle Michel Vallery

Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie



Over the course of an evening, the students of the Montivilliers theater school invite you to share a convivial moment punctuated by laughter and good humor. Skits and sketches are performed solo, in duets and sometimes all together.

An original show that blends the pleasure of words with good-natured humor. There are no tricks, sets or costumes in this show, and the only aim is to make you laugh and smile. Come along with your family and friends!

Wednesday December 13, 8pm.

Salle Michel Vallery / Free seating ? Sitting

En el transcurso de una velada, los alumnos de la escuela de teatro de Montivilliers le invitan a compartir un momento de convivencia salpicado de risas y buen humor. Los sketches se representan en solitario, a dúo y, a veces, todos juntos.

Un espectáculo original que combina el placer de la palabra con el buen humor. En este espectáculo no hay trucos, decorados ni disfraces, el único objetivo es hacer reír y sonreír. Venga con su familia o sus amigos

Miércoles 13 de diciembre, 20:00 h.

Sala Michel Vallery / Aforo libre ? Siéntese en

Die Schüler der Theaterschule von Montivilliers laden Sie zu einem geselligen Abend ein, an dem viel gelacht und gute Laune verbreitet wird. Die Sketche werden im Solo, im Duett und manchmal auch gemeinsam einstudiert.

Eine originelle Show, die Wortfreude und Humor miteinander verbindet. In dieser Show gibt es keine Tricks, kein Dekor und keine Kostüme, der einzige Anspruch ist es, die Leute zum Lachen und Lächeln zu bringen. Kommen Sie zahlreich mit der Familie oder mit Freunden!

Mittwoch, 13. Dezember, um 20 Uhr.

Salle Michel Vallery / Freie Platzwahl ? Sitzend

Mise à jour le 2023-10-26 par Normandie Tourisme / Attitude Manche