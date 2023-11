Spectacle : Sous le poids des plumes 1 Rue Oscar Commettant Montivilliers, 24 novembre 2023, Montivilliers.

Montivilliers,Seine-Maritime

Quatre danseurs qui, à travers la poésie de leur corps, plongent dans un monde onirique où viennent s’entrechoquer leurs différents souvenirs de vie. Une succession de saynètes comme autant d’images de la vie quotidienne, douces, drôles, impertinentes, qui mêleront danse, jeu burlesque, théâtre corporel et manipulation d’objets. Les souvenirs font ce que nous sommes, reflètent notre vie, notre identité. Les souvenirs sont également ce qui nous rattache au temps qui passe.

Alors ils s’abîment, se morcellent, tels des plumes qui nous échappent. Alors, sommes-nous vraiment certains de nos souvenirs?

Ces plumes, dès lors qu’elles s’envolent nous font nous souvenir…. Mais le temps passe et ces plumes tombent… La vitalité s’estompe..

Que nous reste t’il à part ce corps nu, brut, laissant transparaître nos cicatrices ?

Avec le soutien de OARA (Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine)

Tout public à partir de 6 ans.

Durée 1h..

1 Rue Oscar Commettant Salle Michel Vallery

Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie



Four dancers use the poetry of their bodies to plunge into a dreamlike world where their different memories of life collide. A succession of sketches like so many images of daily life, sweet, funny and cheeky, combining dance, burlesque, physical theater and object manipulation. Memories are what make us who we are, reflecting our lives and our identity. Memories are also what bind us to the passing of time.

So they become damaged and fragmented, like feathers that escape our grasp. So, are we really sure of our memories?

These feathers, as soon as they fly away, make us remember? But as time passes, the feathers fall away? Vitality fades…

What are we left with but this naked, raw body, revealing our scars?

With the support of OARA (Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine)

For all ages 6 and up.

Duration 1 hour.

Cuatro bailarines que, a través de la poesía de sus cuerpos, se sumergen en un mundo onírico donde chocan sus diferentes recuerdos de la vida. Una sucesión de sketches como tantas imágenes de la vida cotidiana, suaves, divertidos y descarados, que combinan la danza, el burlesque, el teatro físico y la manipulación de objetos. Los recuerdos son lo que nos hace ser quienes somos, reflejan nuestra vida y nuestra identidad. Los recuerdos son también lo que nos ata al paso del tiempo.

Por eso se estropean y fragmentan, como plumas que se escurren. Entonces, ¿estamos realmente seguros de nuestros recuerdos?

¿Estas plumas, en cuanto vuelan, nos hacen recordar? ¿Pero pasa el tiempo y las plumas se caen? La vitalidad se desvanece…

¿Qué nos queda sino este cuerpo desnudo, en carne viva, que revela nuestras cicatrices?

Con el apoyo de OARA (Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine)

Para todos los públicos a partir de 6 años.

Duración: 1 hora.

Vier Tänzer, die durch die Poesie ihrer Körper in eine Traumwelt eintauchen, in der ihre verschiedenen Lebenserinnerungen aufeinanderprallen. Eine Folge von Sketchen wie Bilder aus dem Alltag, sanft, lustig, frech, die Tanz, Burlesque, Körpertheater und Objektmanipulation miteinander verbinden. Erinnerungen machen uns zu dem, was wir sind, sie spiegeln unser Leben und unsere Identität wider. Erinnerungen sind auch das, was uns an die Zeit bindet, die vergeht.

Dann werden sie beschädigt, zerfallen, wie Federn, die uns entgleiten. Sind wir uns unserer Erinnerungen wirklich sicher?

Diese Federn, sobald sie wegfliegen, lassen uns erinnern? Aber die Zeit vergeht und die Federn fallen ab? Die Vitalität verblasst.

Was bleibt uns außer diesem nackten, rohen Körper, der unsere Narben durchscheinen lässt?

Mit der Unterstützung von OARA (Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine)

Für alle Zuschauer ab 6 Jahren.

Dauer 1 Stunde.

