Chorale Rock Senior « Salt And Pepper » 1 Rue Oscar Commettant Montivilliers, 13 octobre 2023, Montivilliers.

Montivilliers,Seine-Maritime

Composée d’une quarantaine de Seniors « Poivre et Sel » bien décidés à montrer que rien n’est impossible, « Salt And Pepper » chante du Rock And Roll en français ou en anglais : AC/DC, Téléphone, Metallica, Pink Floyd, Queen… Le groupe offre ainsi à chacun de ses membres, la possibilité de rester actif, de faire fonctionner sa mémoire, de gérer un emploi du temps, de rencontrer des amis, de se produire et de bouger sur scène. Ils ont la volonté et ressentent le besoin de poursuivre cette aventure qui les maintient en grande forme physique et morale.

Créé en 2010 à Dunkerque, ce groupe composé de chanteurs seniors a déjà donné des centaines de concerts, édité un album « Le Rock n’a pas d’âge » chez Universal Music/Mercury, publié le livre « Chœur de Rockeurs » aux Editions Les Arènes à Paris et inspiré le film « Chœur de Rockers ». D’ailleurs, en lien avec ce spectacle, le cinéma Les Arts de Montivilliers propose une séance spéciale de « Chœur de Rockeurs » de Ida Techer et Luc Bricault (2022), le lundi 9 octobre 2023 à 14h15 (Tarif senior : 3,50 €).

Vendredi 13 octobre à 15h

Tarif: 10 €.

2023-10-13 15:00:00 fin : 2023-10-13

1 Rue Oscar Commettant Salle Michel Vallery

Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie



Comprising some forty « Salt And Pepper » Seniors determined to show that nothing is impossible, « Salt And Pepper » sings Rock And Roll in French or English: AC/DC, Téléphone, Metallica, Pink Floyd, Queen… The band offers each of its members the chance to stay active, to keep their memories working, to manage their schedules, to meet friends, to perform and move on stage. They have the will and feel the need to continue this adventure, which keeps them in great physical and moral shape.

Created in 2010 in Dunkirk, this group of senior singers has already given hundreds of concerts, released an album entitled « Le Rock n?a pas d?âge » on Universal Music/Mercury, published the book « Ch?ur de Rockeurs » with Editions Les Arènes in Paris, and inspired the film « Ch?ur de Rockers ». In conjunction with this show, Les Arts cinema in Montivilliers is offering a special screening of « Ch?ur de Rockeurs » by Ida Techer and Luc Bricault (2022), on Monday October 9, 2023 at 2:15pm (Senior rate: 3.50?).

Friday, October 13 at 3pm

Price: 10?

Formado por una cuarentena de seniors « Salt And Pepper » decididos a demostrar que nada es imposible, « Salt And Pepper » canta Rock And Roll en francés o en inglés: AC/DC, Téléphone, Metallica, Pink Floyd, Queen… El grupo ofrece a cada uno de sus miembros la posibilidad de mantenerse activo, de utilizar su memoria, de gestionar su agenda, de encontrarse con amigos, de actuar y de moverse en el escenario. Tienen la voluntad y sienten la necesidad de continuar esta aventura, que les mantiene en gran forma física y moral.

Formado en 2010 en Dunkerque, este grupo de cantantes seniors ya ha dado cientos de conciertos, ha publicado un álbum titulado « Le Rock n?a pas d?âge » en Universal Music/Mercury, ha publicado el libro « Ch?ur de Rockeurs » con Editions Les Arènes de París y ha inspirado la película « Ch?ur de Rockers ». Coincidiendo con el espectáculo, el cine Les Arts de Montivilliers ofrece una proyección especial de « Ch?ur de Rockeurs », de Ida Techer y Luc Bricault (2022), el lunes 9 de octubre de 2023 a las 14.15 horas (precio de la entrada para mayores: 3,50 euros).

Viernes 13 de octubre a las 15.00 h

Precio: 10?

Salt And Pepper » besteht aus etwa 40 Senioren, die entschlossen sind zu zeigen, dass nichts unmöglich ist, und singt Rock And Roll auf Französisch oder Englisch: AC/DC, Téléphone, Metallica, Pink Floyd, Queen? Die Gruppe bietet somit jedem ihrer Mitglieder die Möglichkeit, aktiv zu bleiben, sein Gedächtnis zu trainieren, einen Zeitplan zu verwalten, Freunde zu treffen, aufzutreten und sich auf der Bühne zu bewegen. Sie haben den Willen und das Bedürfnis, dieses Abenteuer fortzusetzen, das sie in großer körperlicher und seelischer Form hält.

Die 2010 in Dünkirchen gegründete Gruppe aus älteren Sängern hat bereits Hunderte von Konzerten gegeben, das Album « Le Rock n’a pas d’âge » bei Universal Music/Mercury veröffentlicht, das Buch « Ch?ur de Rockeurs » bei Editions Les Arènes in Paris herausgegeben und den Film « Ch?ur de Rockers » inspiriert. Übrigens bietet das Kino Les Arts in Montivilliers in Verbindung mit dieser Aufführung eine Sondervorstellung von « Ch?ur de Rockeurs » von Ida Techer und Luc Bricault (2022) am Montag, den 9. Oktober 2023 um 14.15 Uhr an (Seniorentarif: 3,50 ?).

Freitag, den 13. Oktober um 15 Uhr

Preis: 10 ?

