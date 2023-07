Musée numérique : Micro-folie à Montivilliers 1 Rue Oscar Commettant Montivilliers, 18 juillet 2023, Montivilliers.

Montivilliers,Seine-Maritime

Un musée numérique : le cœur de la Micro-Folie

Réunissant des centaines de chefs-d’œuvre de 12 institutions et musées nationaux à découvrir sous forme numérique, cette galerie d’art virtuelle mêlant arts plastiques, spectacle vivant, design, architectures, etc, est une offre culturelle unique et ludique. En visite libre, seul, en famille ou entre amis, ou bien en mode conférencier, le Musée numérique vous donnera accès à une multitude de trésors. Il est particulièrement adapté aux parcours d’éducation artistique et culturelle. Pour commencer, la Ville de Montivilliers a fait le choix d’un format mobile. Au fil des mois, la Micro-Folie s’est ainsi installée dans différents lieux à travers la ville, en faisant intervenir à chaque fois des partenaires locaux autour de projets particuliers.

Accès libre.

Du 18 juillet au 25 août, ouvert du mardi au vendredi à la salle Michel Vallery..

1 Rue Oscar Commettant

Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie



A digital museum: the heart of Micro-Folie

Bringing together hundreds of masterpieces from 12 national museums and institutions to discover in digital form, this virtual art gallery combining visual arts, performing arts, design, architecture and more, is a unique and entertaining cultural offering. Whether you visit on your own, with family or friends, or with a guide, the Digital Museum will give you access to a multitude of treasures. It is particularly well suited to artistic and cultural education programs. To begin with, the town of Montivilliers has opted for a mobile format. Over the months, the Micro-Folie has been set up in various locations around the town, each time involving local partners in specific projects.

Free admission.

From July 18 to August 25, open Tuesday to Friday at Salle Michel Vallery.

Un museo digital: el corazón de Micro-Folie

Reuniendo cientos de obras maestras de 12 museos e instituciones nacionales para descubrirlas en formato digital, esta galería de arte virtual que combina artes visuales, artes escénicas, diseño, arquitectura y mucho más, es una oferta cultural única y divertida. Tanto si lo visita solo, en familia o con amigos, o con un guía, el Museo Digital le dará acceso a un sinfín de tesoros. Es especialmente adecuado para programas de educación artística y cultural. Para empezar, la ciudad de Montivilliers ha optado por un formato móvil. A lo largo de los meses, la Micro-Folie se ha ido instalando en distintos lugares de la ciudad, implicando cada vez a socios locales en proyectos específicos.

Entrada gratuita.

Del 18 de julio al 25 de agosto, abierta de martes a viernes en la Sala Michel Vallery.

Ein digitales Museum: das Herzstück der Micro-Folie

Hunderte von Meisterwerken aus 12 nationalen Institutionen und Museen können in digitaler Form entdeckt werden. Diese virtuelle Kunstgalerie, die bildende Kunst, darstellende Kunst, Design, Architektur usw. vereint, ist ein einzigartiges und spielerisches Kulturangebot. Das digitale Museum bietet Ihnen Zugang zu einer Vielzahl von Schätzen, die Sie allein, mit der Familie oder mit Freunden besichtigen können, oder auch mit Hilfe von Führungen. Es eignet sich besonders für Bildungswege im Bereich Kunst und Kultur. Für den Anfang hat sich die Stadt Montivilliers für ein mobiles Format entschieden. Im Laufe der Monate hat sich die Micro-Folie an verschiedenen Orten in der Stadt niedergelassen und jedes Mal lokale Partner für besondere Projekte gewonnen.

Der Zugang ist frei.

Vom 18. Juli bis zum 25. August, geöffnet von Dienstag bis Freitag in der Salle Michel Vallery.

