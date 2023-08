Visite commentée de la Collégiale Notre Dame d’Espérance – Journées européennes du patrimoine 1 rue Notre-Dame Montbrison, 17 septembre 2023, Montbrison.

Montbrison,Loire

Cette année, la collégiale fête ses 800 ans d’existence. L’occasion de (re)découvrir ce monument emblématique..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 . .

1 rue Notre-Dame Collégiale Notre Dame

Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes



This year, the collegiate church celebrates its 800th anniversary. An opportunity to (re)discover this emblematic monument.

Este año, la colegiata celebra su 800 aniversario. Una oportunidad para (re)descubrir este emblemático monumento.

In diesem Jahr feiert die Stiftskirche ihr 800-jähriges Bestehen. Eine gute Gelegenheit, dieses symbolträchtige Bauwerk (wieder) zu entdecken.

