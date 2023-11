Concert de Sainte Cécile 1 Rue Notre-Dame Étretat, 17 novembre 2023, Étretat.

Étretat,Seine-Maritime

L’Orchestre d’Harmonie de Gonneville-la-Mallet sera en concert à la salle Adolphe Boissaye d’Étretat le 17 novembre à 20h45..

1 Rue Notre-Dame Salle Adolphe Boissaye

Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie



The Orchestre d’Harmonie de Gonneville-la-Mallet will be in concert at the Salle Adolphe Boissaye in Étretat on November 17 at 8:45pm.

La Orchestre d’Harmonie de Gonneville-la-Mallet dará un concierto en la Salle Adolphe Boissaye de Étretat el 17 de noviembre a las 20.45 h.

Das Blasorchester von Gonneville-la-Mallet gibt am 17. November um 20.45 Uhr ein Konzert in der Adolphe-Boissaye-Halle in Étretat.

