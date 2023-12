Concert l’esprit de Noël 1 Rue Notre Dame Bénéjacq, 4 décembre 2023, Bénéjacq.

Bénéjacq,Pyrénées-Atlantiques

Rendez-vous pour un concert de Noël !

Au programme:

– Petit chœur Saint-Michel codirigée par Jacques Foueillassar et Jean Leid

– Atout chœur de Mirepeix dirigée par Charlotte Mondot.

1 Rue Notre Dame

Bénéjacq 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Rendezvous for a Christmas concert!

On the program:

– Petit ch?ur Saint-Michel co-directed by Jacques Foueillassar and Jean Leid

– Atout ch?ur de Mirepeix conducted by Charlotte Mondot

¡Únase a nosotros en un concierto de Navidad!

En el programa:

– Petit ch?ur Saint-Michel codirigido por Jacques Foueillassar y Jean Leid

– Atout ch?ur de Mirepeix dirigido por Charlotte Mondot

Treffen Sie sich zu einem Weihnachtskonzert!

Auf dem Programm steht:

– Petit ch?ur Saint-Michel unter der Leitung von Jacques Foueillassar und Jean Leid

– Atout ch?ur de Mirepeix unter der Leitung von Charlotte Mondot

