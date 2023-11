Soirée Severa Fitness 1 rue Nisson Azay-le-Brûlé, 8 décembre 2023, Azay-le-Brûlé.

Azay-le-Brûlé,Deux-Sèvres

Dans une ambiance musicale et détendue, toute l’équipe se mobilise pour vous accueillir à l’occasion de la soirée Severa Fitness.

Deux séances de 45 minutes. Première séance à 20h et deuxième séance à 21h.

· Aquatrampo (15 minutes) – Activité ludique aux nombreux bienfaits. Sport cardio qui permet de muscler les abdos, d’affiner ses jambes et de galber les fessiers.

· Aquaboxing (15 minutes) – Mélange de sport aquatique et d’art martial. Avec des gants spéciaux, lestés pour augmenter la résistance à l’eau, l’effort fourni est intense.

· Aquabike (15 minutes) – Activité sportive consiste à pédaler sur un vélo immergé dans l’eau. Sans risque de courbature

· En bonus l’accès à l’espace bien-être (15 minutes) – Après l’effort, une séance découverte spa, hammam, sauna, douches massantes.

Début des inscriptions dès le 24 novembre.

Soirée réservée aux plus de 16 ans.

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . .

1 rue Nisson Aqua Severa

Azay-le-Brûlé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



In a relaxed, musical atmosphere, the whole team is on hand to welcome you to the Severa Fitness evening.

Two 45-minute sessions. First session at 8pm and second session at 9pm.

– Aquatrampo (15 minutes) – A fun activity with many benefits. A cardio sport that builds abs, slims legs and shapes the buttocks.

– Aquaboxing (15 minutes) – A mix of water sports and martial arts. Wearing special gloves, weighted to increase resistance to the water, the effort required is intense.

– Aquabike (15 minutes) – This sport involves pedaling on a bike immersed in water. No risk of muscle soreness

– Bonus access to the wellness area (15 minutes) – After your workout, enjoy a spa session with steam bath, sauna and massage showers.

Registration opens on November 24.

Evening reserved for over-16s

En un ambiente relajado y musical, todo el equipo estará a su disposición para darle la bienvenida a la velada Severa Fitness.

Dos sesiones de 45 minutos. Primera sesión a las 20:00 y segunda sesión a las 21:00.

– Aquatrampo (15 minutos) – Una actividad divertida con muchos beneficios. Un deporte cardiovascular que fortalece los abdominales, adelgaza las piernas y moldea los glúteos.

– Aquaboxing (15 minutos) – Una mezcla de deportes acuáticos y artes marciales. Con guantes especiales, lastrados para aumentar la resistencia al agua, el esfuerzo que se realiza es intenso.

– Aquabike (15 minutos) – Este deporte consiste en pedalear sobre una bicicleta sumergida en el agua. Sin riesgo de agujetas

– Acceso adicional a la zona de bienestar (15 minutos) – Después del entrenamiento, disfrute de una sesión en el spa, la sala de vapor, la sauna y las duchas de masaje.

La inscripción se abre el 24 de noviembre.

Noche reservada para mayores de 16 años

In einer musikalischen und entspannten Atmosphäre mobilisiert sich das gesamte Team, um Sie anlässlich des Severa Fitness-Abends zu begrüßen.

Zwei Sitzungen à 45 Minuten. Erste Sitzung um 20 Uhr und zweite Sitzung um 21 Uhr.

– Aquatrampo (15 Minuten) – Eine spielerische Aktivität mit vielen Vorteilen. Cardio-Sportart, die die Bauchmuskeln stärkt, die Beine schlanker macht und die Gesäßmuskeln formt.

– Aquaboxing (15 Minuten) – Eine Mischung aus Wassersport und Kampfkunst. Mit speziellen Handschuhen, die beschwert sind, um den Wasserwiderstand zu erhöhen, wird eine intensive Anstrengung geleistet.

– Aquabike (15 Minuten) – Bei dieser sportlichen Aktivität wird auf einem Fahrrad unter Wasser in die Pedale getreten. Ohne Gefahr von Muskelkater

– Bonus: Zugang zum Wellnessbereich (15 Minuten) – Nach dem Sport eine Entdeckungsreise durch Spa, Hammam, Sauna und Massageduschen.

Beginn der Anmeldung ab dem 24. November.

Abendveranstaltung nur für Personen über 16 Jahre

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Haut Val De Sèvre