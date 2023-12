Noël enchanté à la piscine de Quiberon 1 Rue Neptune Quiberon Catégories d’Évènement: Morbihan

Début : 2023-12-27 16:00:00

fin : 2023-12-27 18:00:00 . De 16h à 18h. Animation Noël enchanté à la piscine • Animation Biquettes avec Quib’Biques à 16h

• Contes de Noël avec Histoires de Mots

• Spectacle trapèze & jonglerie et initiation

• Photos sous l’eau avec le Père-Noël

• Jeux Aquatiques & Structure Gonflable

• Goûter .

1 Rue Neptune Piscine Neptilude

Quiberon 56170 Morbihan Bretagne

