### Présentation des travaux d’ateliers créatifs **[_In extremis/Hospitalités 2_](https://www.theatregaronne.com/evenements/2021-2022/in-extremis-hospitalites-2)** **14 cartes postales sonores de lycéens par les élèves allophones du Lycée Déodat de Séverac** _Projet soutenu par la cité éducative Toulouse Grand Mirail et par la DRAC Occitanie_ Comment va la vie au 1 rue Najla Bouden ? Dans le quartier de la Faourette à Toulouse, 14 familles, douze nationalités, vingt-huit langues cohabitent entre les huit étages de l’immeuble Leyla Zana. Au rez-de-chaussée de la résidence, le Smash Fit accueille les sportifs et le Gusto Giusto, les gourmands. Sur le toit, la terrasse permet de voir la ville d’en haut, au-dessus de arbres du parc Shakira. À la manière de Georges Perec pour La Vie mode d’emploi, quatorze jeunes allophones entre 15 et 19 ans ont imaginé cet immeuble où leurs vies pourraient se croiser. Un samedi soir comme les autres, en quatorze instantanés de vie. Durant une année scolaire, Ali, Ana, Arshadul, Aya, Havin, Caroline, Cristel, Daner, Diep, Fátima, Fahd, Levente, Nouri & Othmen ont participé à un parcours d’écriture et de création autour des langues et des langages prenant appui sur des spectacles, suivis d’ateliers avec les artistes et de prises de vue photographiques. Ensemble, ils et elles ont inventé un immeuble à leur image, qui réunirait toutes leurs familles et résonnerait de leurs histoires d’avant, autant que de celles d’aujourd’hui, pour raconter une soirée au 1 rue Najla Bouden – choisie par les jeunes car étant la première femme cheffe de gouvernement dans un pays arabe, élue en Tunisie en octobre dernier. _Pour partager cette aventure, nous vous invitons à une visite sonore de l’immeuble à travers quatorze cartes postales qui vous révèleront un peu du vécu de ces jeunes et de leurs rêves._ ### Plus d’Infos : [Site du Théâtre Garonne](https://www.theatregaronne.com/spectacle/2021-2022/1-rue-najla-bouden) ![]() ### Infos pratiques : * Samedi 21 mai à 15h30 : munissez-vous de votre smartphone avec écouteurs, flashez un QR code et commencez la visite tout en dégustant une pâtisserie.

Entrée libre

