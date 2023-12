Noël à Saint-Guillaume 1 rue Munch Strasbourg, 26 décembre 2023, Strasbourg.

Strasbourg Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-26 15:00:00

fin : 2023-12-30 16:30:00

Venez profiter d’un moment de magie musicale à Saint-Guillaume durant les fêtes. Deux magnifiques programmes alternent sur 5 jours dans des formats très accessibles. Chaque concert est suivi à 16h30 d’une visite guidée de Saint-Guillaume.

26, 28 et 30 décembre : TE DEUM

Du somptueux Te Deum à 16 voix de Félix Mendelssohn aux délicats motets pour un temps de Noël de Francis Poulenc, laissez-vous bercer par un programme chatoyant servi par un pianiste d’une grande poésie.

Guillem Aubry | piano – Les Ornements, choeur professionnel – Cyril Pallaud | direction

27 et 29 décembre : MOZART, CONCERTO

Une première à Saint-Guillaume, la confrontation entre l’orgue et le piano dans le 24e concerto pour piano de Mozart. En introduction les Variations sérieuses et la 6e sonate de Mendelssohn.

Guillem Aubry | piano – Cyril Pallaud | orgue

1 rue Munch

Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est



