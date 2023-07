Temps Danse Jazz Festival 1 Rue Moulin Saint-Léger Chauvigny, 7 juillet 2023, Chauvigny.

Chauvigny,Vienne

La 4ème édition du Temps Danse Jazz Festival aura lieu du 7 au 9 juillet !

Avec pour thème « Fusion Jazz », ça va swinguer cette année encore dans les rues de Chauvigny. Séance de cinéma, stages de danse, balade sonore et chorégraphique, bal dansant… Un programme jazzy pour bien commencer l’été !.

2023-07-07 fin : 2023-07-09 12:30:00. .

1 Rue Moulin Saint-Léger

Chauvigny 86300 Vienne Nouvelle-Aquitaine



The 4th edition of the Temps Danse Jazz Festival takes place from July 7 to 9!

With « Fusion Jazz » as its theme, the streets of Chauvigny will be swinging again this year. Film screenings, dance workshops, sound and choreography walks, bal dansant… A jazzy program to get the summer off to a great start!

La 4ª edición del Festival de Jazz Temps Danse se celebrará del 7 al 9 de julio

Bajo el lema « Fusion Jazz », las calles de Chauvigny volverán a vibrar este año. Proyecciones de películas, talleres de danza, paseos sonoros y coreográficos, un baile… Un programa lleno de jazz para empezar el verano con buen pie

Ausgabe des Temps Danse Jazz Festival findet vom 7. bis 9. Juli statt!

Unter dem Motto « Fusion Jazz » wird es auch dieses Jahr wieder in den Straßen von Chauvigny swingen. Filmvorführungen, Tanzkurse, ein akustischer und choreografischer Spaziergang, ein Tanzball… Ein jazziges Programm für einen guten Start in den Sommer!

