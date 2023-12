Nouveaux voisins, nouveaux amis 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement, 21 mars 2024, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 18:30:00

fin : 2024-03-21

Cine-concert dans le cadre de Babel Minots.

Cine-concert dans le cadre de Babel MinotsEnfants

Babel Minots revient cette année avec un spectacle à la croisée du cinéma et du concert. Ce docu-concert donne à suivre la rencontre en chanson entre un artiste musicien Manuel Merlot et les résidents du Centre d’hébergement d’urgence pour les familles migrantes Paris-Ivry, géré par Emmaüs Solidarité. Une rencontre où les émotions et la musique créent un lien. Sous forme de portraits, ici pas de discours, on laisse la place à l’imagination du spectateur sans lui donner trop d’informations, juste un ressenti bref et intense. Un peu comme lors d’une première rencontre. Un regard humain et joyeux sur nos Nouveaux Voisins, nos Nouveaux Amis.



MANUEL MERLOT : interprète

CEDRYCK SANTENS : guitariste

THIBAUT BRANDALISE : batteur



MANUEL MERLOT – interprète – sort en 2008 son premier album solo. Il enchaîne les expériences – auteur pour Ben l’Oncle Soul et Taïro, compositions de musique pour Calt / M6, écriture et composition pour Jamel Debbouze / Kissman…



CEDRYCK SANTENS – guitariste – musicien aux multiples influences, écume les scènes jazz , funk, reggae. Il signe de nombreux remix, hip hop et électro et travaille avec des artistes comme Raul Paz, Keny Arkana, Elodie Frégé, Martin Solveig. Il s’intéresse à la musique à l’image, et compose pour la télévision, Vice News, France 4, Arte, la publicité et le cinéma.



THIBAUT BRANDALISE – batteur – touche sa première batterie très jeune et va rapidement apprendre à jouer en écoutant toutes sortes de musique, en rencontrant des gens et en voyageant. Début 2006, il décide de se consacrer entièrement à la musique et s’installe à Paris.

EUR.

1 rue Mission de France Théâtre de l’Oeuvre

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-21 par Ville de Marseille