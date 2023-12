Zoppa 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement, 15 mars 2024, Marseille 1er Arrondissement.

Concert du duo Zappa.

La musique du duo ZOPPA est comme l’arrivée du printemps; célébrer l’amour, l’espoir et la création. C’est une alliance rare de deux artistes méditerranéennes qui lient avec talent leur savoir faire. Le nom ZOPPA est emprunté à un terme musical italien « alla zoppa » qui fait référence au rythme asymétrique et bancal comme le « aksak ». Un boitillement qui se prête avec subtilité aux compositions et aux textes qu’elles ont empruntés aux poètes Neruda, Pessoa , à la poésie traditionnelle grecque, aux coplas espagnoles. Et c’est dans cet esprit qu’on peut décrire leur musique. Sur scène, elles interpréteront leur dernier album « Topographia » sorti en automne 2022 – en espagnol, portugais, grec et français – et invitent le batteur Cedrick Bec et des invité.es surprises à les rejoindre pour cette date. Un show inédit pour réenchanter la vie en musique !



Chant / Piano / Compositions | Kalliroi RAOUZEOU

Chant / Bendir / Compositions | Sylvie PAZ

Batterie | Cedrick BEC



Aux origines de ZOPPA, il y a l’Espagne pour Sylvie Paz, chanteuse et compositrice et la Grèce pour Kalliroi Raouzeou, pianiste, chanteuse et compositrice. Il y a aussi Marseille et la Méditerranée où les deux artistes se sont rencontrées et ont affirmé leur talent, leur voix, leur savoir-faire, leur créativité et leur complicité. Ensemble, elles ont construit un univers musical original où leurs voix intenses et sensuelles se mêlent pour créer une « écho-poétique » portée par les thèmes de l’exil et de la solitude, de l’amour et de l’espoir.

