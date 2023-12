La Drag-Baret 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement, 2 mars 2024, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 20:00:00

fin : 2024-03-02

Concert de La Drag-Baret.

Concert de La Drag-Baret

Nouveau trimestre, nouvelles performances : La Drag-Baret revient pour vous faire rêver et vous émouvoir de toutes les manières !



Robin des Doigts, drag king qu’on ne présente plus, sera fidèle au poste pour vous accompagner dans cette nouvelle édition de la Drag-Baret, toujours accompagné de la splendide drag queen Cristale de Troie.



Retrouvez des artistes que vous avez déjà pu admirer sur scène mais également de nouveaux talents. Au programme, des drags en tout genre (drag king, drag queen, drag clown, club kid, drag queer, etc.) pour des performances de tout genre de lipsync, danse, stand-up, chant et autres. Un spectacle mi-cabaret et 100% drag, qui émerveillera, touchera et amusera autant les aficionados que les plus novices !



Depuis quelques années, le collectif Dragantuesque composé de Robin des Doigts et de Cristale de Troie travaille corps et (dr)âme au renouveau de la scène drag à Marseille. Ensemble et séparément, il et elle se produisent depuis 2018 dans des lieux et villes variés. Tou·tes deux maitre·sses de cérémonie, il et elle se partagent la scène et le micro lors de blind tests, drag shows et autres animations qu’il et elle organisent régulièrement.

EUR.

1 rue Mission de France Théâtre de l’Oeuvre

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-20 par Ville de Marseille