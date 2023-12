Philippine Lavrey 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement, 28 février 2024, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 20:30:00

fin : 2024-02-28

Concert de Philippine Lavrey.

Concert de Philippine Lavrey

Originaire du Havre en Seine-Maritime, Philippine Lavrey sera sur la scène marseillaise pour vous faire découvrir son univers et ses chansons pop-folk organiques, notamment son premier single « Tomber en amour ».



Autrice, compositrice et instrumentiste, Philippine Lavrey fait partie des jeunes chanteuses actuelles les plus prometteuses. À 20 ans, Philippine Lavrey s’installe à Paris et fait ses armes sur scène, accompagnée de sa guitare et son piano. Répétitrice des Enfoirés depuis 2018, elle gagne en 2019 un challenge organisé par Matt Pokora, lequel lui permet d’ouvrir tous les concerts de sa tournée. En 2022, elle fait la rencontre de Benson Boone. Elle partage avec lui la balade de l’année 2023, « In the Stars ». Grâce à cette collaboration internationale, Philippine est nommée aux NRJ Music Awards.



Par sa voix à part, où le grain folk se marie au velours pop, par ses textes ciselés, par son jeu de guitare folk et par la pop attitude de ses arrangements, elle s’inscrit dans le sillage de ses modèles, de Vianney à John Mayer, de Taylor Swift à France Gall, de Miley Cyrus à Ben Mazué, sans oublier sa singularité, cultivée depuis l’enfance, celle d’une musicienne accomplie qui assume autant sa passion de la chanson française que son amour pour une pop aux multiples promesses. Venez, ouvrez vos yeux et vos oreilles, laissez-vous séduire et… tombez en amour !

EUR.

1 rue Mission de France Théâtre de l’Oeuvre

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-20 par Ville de Marseille