Black Sea Dahu 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement, 20 février 2024, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20 20:30:00

fin : 2024-02-20

Retrouvez Black Sea Dahu sur la scène du Théâtre de l’Œuvre le 20 février..

Les jours de repos, je m’asseyais au piano et je jouais. Dès que j’arrêtais de presser les touches du piano, je pleurais ! La seule façon de retenir mes larmes était de jouer et d’écouter les sons s’estomper lentement et disparaître dans le corps du piano. – Janine



Janine Cathrein et son groupe, un gang de musiciens passionnés, connus ensemble sous le nom de Black Sea Dahu, reviennent avec un deuxième album. « I Am My Mother » est le successeur de plusieurs EP et du premier album acclamé « White Creatures » sorti en 2018.



« I Am My Mother » est un album sur l’empathie, l’acceptation et l’art de reconnaître la beauté dans une danse infinie entre le laid et le sublime. Il s’agit de trouver ses racines, de se tailler une place dans un monde en perpétuel changement ainsi que d’agir et de s’émanciper. Il est question de tous les types de relations : amour, famille, société… Mais, fondamentalement, c’est une lettre d’amour passionnée et ouverte à la musique !



L’amour qui nous reste, à la fin, c’est la musique ! Et je ne veux rien que la musique !

– Janine



Une proposition de La Responsabilité des Rêves.

1 rue Mission de France Théâtre de l’Oeuvre

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



