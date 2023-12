Candlelight : Mélodies de Mangas au piano 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement, 15 février 2024, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 19:30:00

fin : 2024-02-15

Une atmosphère intime, éclairée à la seule lueur des bougies.

Concert Candlelight : Mélodies de Mangas au piano au Théâtre de l’Œuvre !.

Une atmosphère intime, à la seule lumière des bougies. Par sécurité du public, les bougies sont des bougies sans flammes de qualité.



Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie à Marseille. Concert Candlelight : Mélodies de Mangas au piano à Marseille !



Programme

One Piece

Castlevania

Full Metal Alchemist

Naruto

Bleach

Attack on Titan / Shingeki no Kyojin

Et bien d’autres !



Artistes

Pianiste à dévoiler

1 rue Mission de France Théâtre de l’Oeuvre

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



