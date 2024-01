Candlelight Saint Valentin : Musique romantique au piano 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement, mercredi 14 février 2024.

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14

fin : 2024-02-14

Rendez-vous au Théâtre de l’Oeuvre, le tout à la lueur des bougies !

Une atmosphère intime, à la seule lumière des bougies. Par sécurité du public, les bougies sont des bougies sans flammes de qualité.



Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie à Marseille. Redécouvrez les plus beaux airs de musique romantique interprétés par une pianiste au Théâtre de l’Oeuvre !



Programme

F. Chopin – Nocturne op. 9 n°2

Clara Schumann – Nocturne Op.6 N°2

R. Schumann – Scènes d’enfants Op. 15 n°7 « Rêverie »

L.V. Beethoven – Moonlight Sonata (Premier Mouvement)

F. Schubert – Impromptu Op. 90 n°3 en Sol bémol Majeur

F. Liszt – Liebesträume (Rêves d’amour)

Mel Bonnis – Melisande

C. Debussy – Clair de lune

P. I. Tchaikovski – La Belle au Bois Dormant

F. Chopin – Mazurka op. 67 n°3 en Do majeur

E. Satie – Gymnopédie n°1

S. Rachmaninoff – Prélude Op. 32 n°5 en Sol majeur

S. Prokofiev – Roméo et Juliette

F. Chopin – Nocturne Op. posthume n°20



Artistes

Piano – Eric Artz

1 rue Mission de France Théâtre de l’Oeuvre

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-29 par Ville de Marseille