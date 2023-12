Musiques à l’oeuvre – Peaux et voix 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Début : 2024-02-07 18:30:00

2024-02-07

Musiques à l’Œuvre poursuit sa deuxième saison avec des sessions animées et mises en musique en direct par Professeur Babacar & Baba Squaaly.



PEAUX ET VOIX, le rythme et la mélodie, la musique à l’état brut : minimale, simple et complexe à la fois ! Un retour aux sources qui aide à comprendre les toutes dernières élucubrations musicales du monde d’aujourd’hui. EUR.

1 rue Mission de France Théâtre de l'Oeuvre

Marseille 1er Arrondissement 13001

