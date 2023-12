Fethi Trab 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement, 3 février 2024, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2024-02-03 21:00:00

Concert de Fethi Trab.

Prêt.es pour le voyage ? Embarquez pour le TRABTOUR de Fethi Trab, entre la Folk et l’Afrique de Farka Touré, qui nous raconte à la manière d’un griot, un Maghreb fascinant, nomade et poétique. Sa musique, le trab – poussière en Arabe – évoque un monde bédouin enfoui sous la modernité. Poète, chanteur et guitariste autodidacte, il nous parle de l’universel, d’amour, de mélancolie, de souffrance, d’un monde nomade qui disparaît doucement. Le tout par une musique envoûtante, à la fois festive et propice à la méditation. Un concert simple et efficace à ne pas manquer !



Basse | Mounir HACHEMAOUI

Guitare | Nazim KRI

Drums | Hassan KHOUALEF

Chant / Guitare | Fethi NACEUR



Fethi Trab est un auteur compositeur originaire d’Algérie, qui puise ses inspirations dans les chants traditionnels ancestraux du Maghreb, le raï, la poésie bédouine et le rock. Sa musique, un mélange de sonorités pop, blues saharien et folk, est portée par sa voix à la fois puissante et profonde, et le son de sa guitare électrique qui invite à la trance. Il passe son enfance dans un village perdu dans les plateaux entre Alger et Oran, où il apprend la musique de manière autodidacte. Après des études de littérature classique à Oran où il fait ses premières scènes au grand Théâtre Abdelkader Alloula, il voyage, multiplie les rencontres et les découvertes musicales. Après avoir participé à de nombreux projets artistiques, notamment à Toulouse, il se consacre entièrement à sa musique inspirée de son enfance et de ce mode de vie bédouin qu’il a quitté il y a longtemps.

1 rue Mission de France Théâtre de l’Oeuvre

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



