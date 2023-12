Soif – Compagnie Vendaval 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement, 25 janvier 2024, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-25 20:00:00

fin : 2024-01-25

Spectacle de la compagnie Vendaval.

Spectacle de la compagnie Vendaval

La nuit, Hellen Miller déroule le fil de sa vie et danse. Dans son sommeil elle parle dans une autre langue et retrouve ses souvenirs, cachés sous la poussière. Elle revient dans le passé qu’elle n’a jamais révélé à personne. Elle rejoint les autres, celles qui n’ont pas survécu, pour pouvoir dire et tout raconter. Elle a voulu enfouir dans le silence toute sa souffrance, s’inventer une nouvelle vie, un passé idyllique, mais Helen Miller est une survivante, elle s’appelle en vérité Helena Metzler et dans son bras elle cache un chiffre tatoué.



Dans Soif, le théâtre se mêle à la danse pour faire corps, alors qu’il s’agit ici de l’impossibilité de parler. Inspirée des textes de Charlotte Delbo – déportée à Auschwitz – et d’autres témoignages de femmes ayant traversé des génocides, Carmela Acuyo signe un spectacle d’une simplicité pudique qui nous fait toucher par le sensible l’histoire de rescapées et leurs terribles secrets. Un spectacle d’une extrême délicatesse et d’une beauté littéraire qui nous fait cheminer sur les traces de ce qui devrait être inoubliable.



Direction artistique / Écriture, interprétation | Carmela ACUYO

Mise en scène | Mariya ANEVA

Compositeur| Vincent FERRAND

Regard chorégraphique | Philippe DUCOU

Création lumière et régie générale |Patrick CUNHA

Scénographie / Construction décors | Gioras FISCHER

.

1 rue Mission de France Théâtre de l’Oeuvre

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-19 par Ville de Marseille