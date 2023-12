Guérir 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement, 19 janvier 2024, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 20:00:00

fin : 2024-01-19

Spectacle de théâtre-danse.

Spectacle de théâtre-danse

Guérir (titre provisoire), c’est l’histoire d’un couple de jeunes femmes qui vivent une agression sexuelle. Mais c’est surtout l’après. Comment, malgré tout, ces jeunes femmes se trouvent, se retrouvent et s’appuient l’une sur l’autre pour grandir ensemble ?



Un spectacle de théâtre-danse sur une relation lesbienne, qui questionne la violence que le monde extérieur fait peser sur cette relation et celle qui peut éclore à l’intérieur même de cette intimité. Une pièce sur le regard, le corps et le soin : c’est, après les cris et les larmes, après ce qui aurait dû tuer ces deux femmes, l’histoire de cet acte de rébellion immense qu’est guérir. C’est aussi l’histoire de l’avant : au seuil de la guérison, elles se retournent et regardent. Comment en est-on arrivé là ? Rythmé par des percussions live, le spectacle raconte et danse la guérison queer, individuelle et collective, les corps lesbiens et l’espoir.



Guérir (titre provisoire) est lauréat du Prix du Jury du Tremplin Propulsion, organisé par les Plateaux Sauvages, le Regard du Cygne et la Mairie du 20ème arrondissement de Paris en juin 2023.



Conception, écriture et jeu | Jeanni DURA et Mille ZHONG

Conception musicale et regard chorégraphique | Alissia PERVOZVANSKI-DANGLES

Conception lumière et régie | Dorine JARRIGE



à partir de 12 ans

EUR.

1 rue Mission de France Théâtre de l’Oeuvre

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-19 par Ville de Marseille