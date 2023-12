Oai Reggae Party | Carte blanche à Gari Grèu & guests 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement, 12 janvier 2024, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-12 21:00:00

fin : 2024-01-13

Avant-première de la sortie de l’album de Gari Grèu.

Pour commencer l’année avec du soleil, Gari Grèu nous fait l’honneur de célébrer en avant-première la sortie du nouvel album de Oai Star « Zulu Oscar Bravo Indub » et vous invite dans son carnaval vert, jaune, rouge, « débarrassé des conos et des congélos » comme il aime le dire.



Aficionados de reggae, fans de Oai Star, amoureux de Marseille ou tout simplement bon vivant, ces deux soirées uniques aux invités multiples sont pour vous ! OAI REGGAE PARTY, c’est le « reggae de par ici », ce reggae pas pareil, ce reggae des fadas, des rockers, des papets et des minots, qui est devenu un chapitre important dans l’histoire de la chanson marseillaise, dont l’épicentre, d’Allibert à Bouga, est le quartier de Belsunce. Comme un grand appel universel à un Oai sans fin et vivifiant.



Le monde va mal, vas-y Marseille, chante plus fort !



Avec Gari GRÈU, TOKO BLAZE et DADOO en special guest

Backés par Mars City Rockers (RASTYRON, BLU, MAX DRUMMY et AL « THE HANDCART »)

Dans un pur sound-system avec live riddims et micro ouvert.



Oai Star est un groupe en perpétuelle évolution depuis plus de 20 ans. Créé en 2001 par Gari Grèu et Lux B, la branche agitée du Massilia Sound System va rapidement devenir un des groupes phares de la scène rock déjantée du sud de la France en mixant punk-rock, Mc style et Oai garanti.

1 rue Mission de France Théâtre de l’Oeuvre

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-19 par Ville de Marseille