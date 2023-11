Élégie d’exil 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement, 6 décembre 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Le Collectif des Rosas invite la pièce de théâtre Élégie d’exil de Mbae Mohammed Tahamida dit Soly.

2023-12-06 20:00:00 fin : 2023-12-06 . .

1 rue Mission de France Théâtre de l’Oeuvre

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Collectif des Rosas presents the play Élégie d?exil by Mbae Mohammed Tahamida dit Soly

El Collectif des Rosas presenta la obra Élégie d’exil de Mbae Mohammed Tahamida, conocido como Soly

Das Collectif des Rosas lädt zum Theaterstück Élégie d’exil von Mbae Mohammed Tahamida, genannt Soly, ein

Mise à jour le 2023-11-13 par Ville de Marseille