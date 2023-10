Lisa Ducasse 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement, 30 novembre 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Lisa Ducasse débarque sur la scène du Théâtre de l’Oeuvre !.

2023-11-30 21:00:00 fin : 2023-11-30 . EUR.

1 rue Mission de France Théâtre de l’Oeuvre

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Lisa Ducasse takes to the stage at Théâtre de l’Oeuvre!

¡Lisa Ducasse sube al escenario del Théâtre de l’Oeuvre!

Lisa Ducasse landet auf der Bühne des Théâtre de l’Oeuvre!

Mise à jour le 2023-10-16 par Ville de Marseille