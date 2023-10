Jamais d’eux sans toi 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement, 23 novembre 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement,Bouches-du-Rhône

L’AMI vous propose la soirée « Jamais d’eux sans toi » sur la scène du Théâtre de l’Oeuvre. Rendez-vous jeudi 23 novembre..

2023-11-23 20:00:00 fin : 2023-11-23 . EUR.

1 rue Mission de France Théâtre de l’Oeuvre

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



AMI invites you to the « Jamais d’eux sans toi » evening at the Théâtre de l’Oeuvre. See you on Thursday, November 23.

AMI le propone la velada « Jamais d’eux sans toi » en el Théâtre de l’Oeuvre. Nos vemos el jueves 23 de noviembre.

AMI bietet Ihnen den Abend « Jamais d’eux sans toi » auf der Bühne des Théâtre de l’Oeuvre an. Treffpunkt: Donnerstag, 23. November.

Mise à jour le 2023-10-16 par Ville de Marseille