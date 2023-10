La Drag-Baret – Collectif Dragantuesque 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement, 28 octobre 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Une soirée du Collectif Dragantuesque qui émerveillera, touchera et amusera autant les aficionados que les plus novices.

[Performances Drag – À partir de 16 ans].

2023-10-28 20:00:00 fin : 2023-10-28 . EUR.

1 rue Mission de France Théâtre de l’Oeuvre

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



An evening from Collectif Dragantuesque that will amaze, touch and amuse aficionados and novices alike.

[Drag performances – From 16 years old]

Una velada del Colectivo Dragantuesco que sorprenderá, emocionará y divertirá tanto a los aficionados como a los principiantes.

[Espectáculos drag – A partir de 16 años]

Ein Abend des Collectif Dragantuesque, der sowohl Aficionados als auch Neulinge in Staunen versetzen, berühren und amüsieren wird.

[Drag Performances – Ab 16 Jahren]

Mise à jour le 2023-10-16 par Ville de Marseille