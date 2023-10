Tous à l’Oeuvre ! 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement, 25 octobre 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Soirée conviviale artistique et participative, rendez-vous au Théâtre de l’Oeuvre mercredi 25 octobre..

2023-10-25 18:00:00 fin : 2023-10-25 . .

1 rue Mission de France Théâtre de l’Oeuvre

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Join us for a convivial artistic evening at the Théâtre de l’Oeuvre on Wednesday, October 25.

Únase a nosotros en una agradable velada de arte y participación en el Théâtre de l’Oeuvre el miércoles 25 de octubre.

Geselliger künstlerischer und partizipativer Abend, Treffpunkt im Théâtre de l’Oeuvre am Mittwoch, den 25. Oktober.

