Semaine de la Pop Philosophie : Machiavel en Ukraine – Nous sommes l’un pour l’autre, retour sur le solidarisme , 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement, 20 octobre 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Le festival de la Pop Philosophie à Marseille convoque la philosophie, la sociologie, l’économie, les neurosciences, la géographie, l’anthropologie, la biologie, l’art et la musique..

2023-10-20 20:00:00 fin : 2023-10-20 . EUR.

1 rue Mission de France Théâtre de l’Oeuvre

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Pop Philosophy Festival in Marseille brings together philosophy, sociology, economics, neuroscience, geography, anthropology, biology, art and music.

El Festival de Filosofía Pop de Marsella reúne filosofía, sociología, economía, neurociencia, geografía, antropología, biología, arte y música.

Das Festival Pop Philosophie in Marseille ruft Philosophie, Soziologie, Wirtschaft, Neurowissenschaften, Geografie, Anthropologie, Biologie, Kunst und Musik auf den Plan.

