Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille : Tchekhov 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement, 10 juin 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Le théâtre de L’Œuvre ouvre ses portes aux élèves de théâtre du Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille – un établissement de l’Inseamm – pour une soirée exceptionnelle..

2023-06-10 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-10 . .

1 rue Mission de France Théâtre de l’Oeuvre

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Théâtre de L??uvre opens its doors to drama students from Marseille’s Conservatoire Pierre Barbizet – an Inseamm establishment – for an exceptional evening.

El Théâtre de L??uvre abre sus puertas a los estudiantes de arte dramático del Conservatorio Pierre Barbizet de Marsella -un establecimiento de Inseamm- para una velada excepcional.

Das Théâtre de L??uvre öffnet seine Türen für einen außergewöhnlichen Abend für die Schauspielschüler des Conservatoire Pierre Barbizet in Marseille – einer Einrichtung des Inseamm -.

Mise à jour le 2023-05-31 par Ville de Marseille