Terr’histoires – Le Festival 1 rue Maurice Dupont Saint-Gérand-le-Puy, 15 octobre 2023, Saint-Gérand-le-Puy.

Saint-Gérand-le-Puy,Allier

Sur les pas de James Joyce et d’Emile Clermont les dimanches 15 et 22 Octobre 2023..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 . EUR.

1 rue Maurice Dupont

Saint-Gérand-le-Puy 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



In the footsteps of James Joyce and Emile Clermont on Sundays, October 15 and 22, 2023.

Tras las huellas de James Joyce y Emile Clermont los domingos 15 y 22 de octubre de 2023.

Auf den Spuren von James Joyce und Emile Clermont an den Sonntagen 15. und 22. Oktober 2023.

