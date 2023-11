Semaine asymétrique 1 Rue Massabo Marseille 2e Arrondissement, 30 novembre 2023, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

La Semaine asymétrique n’est toujours pas un festival mais une rencontre de cinéastes en public, partageant leurs films et leurs recherches – sans sélection, ni compétition..

1 Rue Massabo Le Polygone étoilé

La Semaine asymétrique is still not a festival, but a meeting of filmmakers in public, sharing their films and research – without selection or competition.

La Semaine asymétrique sigue sin ser un festival, sino un encuentro de cineastas en público, que comparten sus películas y sus investigaciones, sin selección ni competición.

Die Asymmetrische Woche ist nach wie vor kein Festival, sondern ein Treffen von Filmemachern in der Öffentlichkeit, die ihre Filme und ihre Recherchen teilen – ohne Auswahl oder Wettbewerb.

