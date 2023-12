ATELIER PEINTURE SUR COQUILLAGE – ILOT DES ARTS 1 Rue Mareschal Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

îlot des Arts vous propose un Atelier « Peinture sur coquillage » le 07 décembre de 14h30 à 16h

Peignez votre coquillage pour le transformer en broche.

îlot des Arts vous propose un Atelier « Peinture sur coquillage » le 27 décembre de 14h30 à 16h Avec Lora Loilleux

Peignez votre coquillage pour le transformer en broche Prix participation libre Renseignements et inscriptions : contact@ilotdesarts.com .

1 Rue Mareschal

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

