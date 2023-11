ATELIER TERRE- ILOT DES ARTS 1 Rue Mareschal Montpellier, 2 décembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

îlot des Arts vous propose un Atelier « Terre » le 02 décembre de 14h30 à 16h.

2023-12-02 14:30:00 fin : 2023-12-02 16:00:00. EUR.

1 Rue Mareschal

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



îlot des Arts offers a « Clay » workshop on December 02 from 2:30 to 4 p.m

îlot des Arts organiza un taller de « Arcilla » el 2 de diciembre de 14.30 a 16.00 h

îlot des Arts bietet Ihnen am 02. Dezember von 14:30 bis 16:00 Uhr einen Workshop « Erde » an

Mise à jour le 2023-11-16 par OT MONTPELLIER