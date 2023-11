VERNISSAGE ILLUMINÉ- ILOT DES ARTS 1 Rue Mareschal Montpellier, 30 novembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

îlot des Arts vous propose de venir découvrir les collections de Noël des artisans créateurs le 30 novembre de 18h à 21h.

2023-11-30 18:00:00 fin : 2023-11-30 21:00:00. .

1 Rue Mareschal

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



îlot des Arts invites you to discover the Christmas collections of creative craftsmen on November 30 from 6 to 9 p.m

îlot des Arts le invita a venir a descubrir las colecciones navideñas de artesanos creativos el 30 de noviembre de 18:00 a 21:00 horas

îlot des Arts lädt Sie ein, am 30. November von 18 bis 21 Uhr die Weihnachtskollektionen der Kunsthandwerker zu entdecken

Mise à jour le 2023-11-16 par OT MONTPELLIER