Montpellier ATELIER POCHON PARFUMÉ- ILOT DES ARTS 1 Rue Mareschal Montpellier, 18 novembre 2023, Montpellier. Montpellier,Hérault îlot des Arts vous propose un Atelier « Pochon parfumé » le 18 novembre à partir de 14h30.

2023-11-18 14:30:00 fin : 2023-11-18 16:00:00. EUR.

1 Rue Mareschal

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



îlot des Arts offers a « Pochon parfumé » workshop on November 18 from 2:30 p.m îlot des Arts organiza un taller de « Pochon perfumado » el 18 de noviembre a partir de las 14.30 horas îlot des Arts bietet Ihnen am 18. November ab 14.30 Uhr einen Workshop « Parfümiertes Pochon » an

